Хетафе – Ов'єдо – 2:0

Голи: Мартін, 45+4, Майораль, 45+9

Вилучення: Віньяс, 80 (Ов'єдо)

Атлетік – Алавес – 19:30

Атлетіко – Вільяреал – 22:00

Хетафе та Ов'єдо раніше не зустрічалися на Колісеум Альфонсо Перес у Ла Лізі. Востаннє астурійці грали на цій арені у 2016-му, коли команда з передмістя Мадрида виступала у Сегунді. Хетафе прекрасно розпочав сезон, обігравши Севілью та Сельту в гостях. А потім трапилась катастрофа на Местальї (0:3). Однак, в останній день трансферного вікна Бордалас втратив набагато більше, аніж залікові бали. Крістантус Уче перейшов у Крістал Пелас за 20 млн євро, тож атакувальний потенціал "асулонес" сильно знизився. Ов'єдо натомість сподівався розвинути успіх після першої за 24 роки перемоги у Прімері над кризовим Сосьєдадом.

Старт гри запам'ятався великою кількістю боротьби, а також жахливим зіткненням Дієго Ріко й Начо Відаля. Останній у підсумку покинув поле на ношах. Невдовзі трапилась ще одна затримка через проблеми на гостьовому секторі. Уболівальнику Ов'єдо стало зле. Здавалось, що перший тайм завершиться без голів, але майстер стандартів Луїс Мілья вже у компенсований час асистував Маріо Мартіну та Борсі Майоралю – 2:0. Ов'єдо немовби й не повертався з роздягальні, провівши невиразний другий тайм. Ба більше, гості завершували у меншості після вилучення Віньяса за агресію проти Маріна. Уругвайський форвард отримав жовту і пряму червону лише за 2 (!) хвилини.

Завдяки впевненій перемозі Хетафе тимчасомо наздогнав лідерів – Реал та Атлетік (у всіх – по 9 очок). Ов'єдо перебуває на 15-й сходинці (3 пункти).