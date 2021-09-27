Команда з передмістя Мадрида зазнала поразок у кожному з семи стартових турів чемпіонату Іспанії сезону 2021/22.

Хетафе програв Бетісу (0:2) у 7-му турі Прімери та повторив сумне досягнення ще трьох команд, повідомляє Opta Sports.

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Команда Мічела стартувала з семи поразок поспіль. Із різницею м'ячів 2:12 Хетафе йде останнім у турнірній таблиці. Востаннє такий невдалий старт трапився 25 років. Тоді семи поразок на старті чемпіонату зазнала Естремадура. У 1952 році це антидосягнення "підкорилося" Сарагосі, а в 1929-му – Расінгу.

Нагадаємо, що в попередньому сезоні Хетафе набрав 38 очок і фінішував на 15-й сходинці.

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