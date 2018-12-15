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Хетафе переміг Реал Сосьєдад та піднявся в зону Ліги Європи: 16-й тур Прімери, матчі суботи

15:52 16 Читать на русском
Хетафе переміг Реал Сосьєдад та піднявся в зону Ліги Європи: 16-й тур Прімери, матчі суботи
Хетафе – Реал Сосьєдад – 1:0 / LaLiga

В рамках 16-го туру іспанської Прімери Хетафе мінімально переграв Реал Сосьєдад.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Хетафе – Реал Сосьєдад – 1:0

Голи: Моліна, 3

Вальядолід – Атлетіко – початок о 17:15

Ейбар – Валенсія – початок о 21:45

Хетафе приймав Реал Сосьєдад, розпочавши з голу вже на 3-й хвилині зустрічі: оборона гостей пропустила вихід один на один, але голкіпер Мойя у падінні вибив м'яч – прямо на Хорхе Моліну, який тут же забив закинув круглого у порожні ворота. На 16-й Даконам міг забити і другий гол, однак з меж штрафного Джене влучив у поперечину – втім, баски з тих же дистанцій били взагалі неточно. У другому таймі малюнок гри вирівнявся, але відіграти пропущений м'яч Сосьєдаду так і не вдалося. 1:0 – господарі святкують перемогу.

Завдяки ній Хетафе набрав 24 очки та піднявся з дев'ятого одразу на п'яте місце в турнірній таблиці. Сосьєдад має у активі лише 19, залишаючись на тринадцятій сходинці.

Іспанія16 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Атлетіко: Субота 15 грудня 2018

Вальядолід
до матчу
34
хв
Атлетіко
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