Хетафе переграв Мальорку у поєдинку з шістьма голами: 5-й тур Прімери, матчі неділі

У першому матчі неділі 5-го туру Прімери Хетафе здолав Мальорку.

Прімера, 5-й тур

Хетафе – Мальорка – 4:2

Голи: І. Баба, 7 (аг), Моліна (п), Ньйом, 63, Анхель, 84 – Будімір, 70, 77

Еспаньйол – Реал Сосьєдад – початок матчу о 15:00

Валенсія – Леганес – початок матчу о 17:00

Атлетік – Алавес – початок матчу о 19:30

Севілья – Реал Мадрид – початок матчу о 22:00

Хетафе на власному полі змогло оформити комфортну перевагу вже у першому таймі. На 7-й хвилині в цьому господарям допоміг суперник – Мохамед Баба замість того, щоб вибити м'яч після подачі з кутового, спрямував його у власні ворота. На 33-й хвилині знову неуважна гра при стандарті у гостей призвела до призначення пенальті, який з легкістю реалізував Моліна. У другій половині Ньйом довів рахунок до розгромного, розстрілявши ворота з близької відстані. Гравці Мальорки не опустили рук й за 15 хвилин відіграли два м'ячі зусиллями Будіміра, який спочатку переправив круглого у кут воріт після подачі від Кубо, а потім, скориставшись помилкою захисників, забив класний гол п'ятою! 3:2. Та все ж господарі зуміли дотиснути суперника наприкінці. Анхель вийшов віч-на-віч з голкіпером та переграв його, поціливши точно у кут воріт. У підсумку заслужена перемога Хетафе у видовищному поєдинку – 4:2.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

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