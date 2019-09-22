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Хетафе переграв Мальорку у поєдинку з шістьма голами: 5-й тур Прімери, матчі неділі

14:57 40 Читать на русском
Хетафе переграв Мальорку у поєдинку з шістьма голами: 5-й тур Прімери, матчі неділі
Хетафе – Мальорка – 4:2 / фото твіттер ФК Хетафе

У першому матчі неділі 5-го туру Прімери Хетафе здолав Мальорку.

7’ Ідрісу Мохамед Баба
33’ Хорхе Моліна
63’ Алан Ньйом
84’ Анхель
 
Анте Будімір 70’
Анте Будімір 77’
7’ Ідрісу Мохамед Баба
33’ Хорхе Моліна
63’ Алан Ньйом
70’ Анте Будімір
77’ Анте Будімір
84’ Анхель

Прімера, 5-й тур

Хетафе – Мальорка – 4:2

Голи: І. Баба, 7 (аг), Моліна (п), Ньйом, 63, Анхель, 84 – Будімір, 70, 77

Еспаньйол – Реал Сосьєдад – початок матчу о 15:00

Валенсія – Леганес – початок матчу о 17:00

Атлетік – Алавес – початок матчу о 19:30

Севілья – Реал Мадрид – початок матчу о 22:00

Хетафе на власному полі змогло оформити комфортну перевагу вже у першому таймі. На 7-й хвилині в цьому господарям допоміг суперник – Мохамед Баба замість того, щоб вибити м'яч після подачі з кутового, спрямував його у власні ворота. На 33-й хвилині знову неуважна гра при стандарті у гостей призвела до призначення пенальті, який з легкістю реалізував Моліна. У другій половині Ньйом довів рахунок до розгромного, розстрілявши ворота з близької відстані. Гравці Мальорки не опустили рук й за 15 хвилин відіграли два м'ячі зусиллями Будіміра, який спочатку переправив круглого у кут воріт після подачі від Кубо, а потім, скориставшись помилкою захисників, забив класний гол п'ятою! 3:2. Та все ж господарі зуміли дотиснути суперника наприкінці. Анхель вийшов віч-на-віч з голкіпером та переграв його, поціливши точно у кут воріт. У підсумку заслужена перемога Хетафе у видовищному поєдинку – 4:2.

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Хетафе Хетафе Мальорка Мальорка Іспанія Хетафе - Мальорка
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