Хетафе на виїзді розгромив Леганес

В рамках матчу 20-го туру Ла Ліги Хетафе забив три голи за тайм, оформивши розгромну перемогу над Леганесом.

Хетафе після двох поспіль поразок серйозно нашкодив своїм шансам на єврокубки, тож сьогодні потрібна була лише перемога. На щастя, в суперниках був аутсайдер чемпіонату – Леганес. Із своїм завданням підопічні Пепе Бордаласа впоралися за 20 хвилин.

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Рахунок був відкритий на 13-й після подачі з кутового, яку головою замкнув Кабрера, а на 21-й Ньйом ударом головою з рикошетом від поперечини подвоїв перевагу Хетафе. Добити Леганес вдалося вже на 33-й хвилині в контратаці 3-в-1, яку ударом з кількох метрів завершив Моліна – 0:3. На цьому матч, в принципі, й завершився, адже в другому таймі команди голів не забивали.

Таким чином, Хетафе набрав 33 очки й піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Леганес, маючи в активі лише 14 залікових балів, залишився на передостанній сходинці.

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