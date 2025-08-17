У неділю, 17 серпня, в 1-му турі чемпіонату Іспанії відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 1-й тур

Сельта – Хетафе – 0:2

Голи: Лахос, 47, Уче, 72

Атлетік – Севілья – початок матчу о 20:30

Еспаньйол – Атлетіко – початок матчу о 22:30

Відкривав недільний вікенд в Іспанії поєдинок між Сельтою та Хетафе. Господарі, для яких цей сезон став 60-м в еліті, минулу першість завершили на сьомій сходинці турнірної таблиці, тоді як суперник, який проводить в Ла Лізі 21-й чемпіонат, фінішував тринадцятим.

Команди розпочали обережно, не форсуючи подій. Перший напівмомент створив Хетафе – Арамбаррі стріляв з межі штрафного, але м'яч просвистів над поперечиною. Сельта огризнулась на 21-й хвилині дебютним ударом у площину воріт (на дві команди). Мінгеса з лівої вирізав на Аспаса, той намагався з гострого кута знайти шпарину між стійкою і голкіпером Хетафе, але останній зумів заблокувати удар і перевести на кутовий.

В середині тайму Сельта втекла лівим флангом у контратаку, простріл у штрафний захисники Хетафе перехопили, але м'яч прилетів до Мінгеси, який цілив у праву дев'ятку – сфера пролетіла над поперечиною. За 5 хвилин до завершення тайму гості мали хороший момент, аби вийти вперед: Уче після навісу у штрафний і відскоку зіграв на добиванні, але м'яч пройшов над воротами.

Одразу по перерві Хетафе вийшов вперед: Уче обіграв захисника на правому фланзі штрафного і викотив в район одинадцятиметрової позначки на Лахоса, який влучно пробив низом у правий кут. На 61-й хвилині Сельта заробила перспективний штрафний поблизу штрафного праворуч, однак не змогла скористатись стандартом як слід.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Сарагоса пройшов лівим флангом і прострілював на дальню стійку – Аспасу забракло лічених сантиметрів, аби замкнути у сітку. Згодом Яго стріляв з-за меж штрафного у правий кут – Соріа у стрибку забрав, а за мить врятував після пострілу Аспаса. У наступній контратаці Хетафе подвоїв свою перевагу: Уче втік на побачення з Раду, попутно розкидавши двох захисників, обіграв голкіпера і закотив у порожні ворота. На останніх хвилинах нігерієць міг оформити дубль, але спочатку з близької відстані стрільнув по горобцях, а потім головою пробив прямо в голкіпера. Зрештою, все завершилось логічною перемогою Хетафе.

