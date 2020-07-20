Леванте на останніх секундах вирвав перемогу в Хетафе, Валенсія поступилась Севільї і втратила місце в єврокубках

У рамках 38-го туру Ла Ліги відбулось 4 матчі. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 38-й тур

Леванте – Хетафе – 1:0

Гол: Коте, 90+9

Нереалізований пенальті: Мата, 71

Севілья – Валенсія – 1:0

Голи: Регілон, 56

Осасуна – Мальорка – 2:2

Голи: Лопес, 21, Перес, 68 – Агбеньєну, 45+1, Будімір, 65

Еспаньйол – Сельта – 0:0

Леванте приймав Хетафе. На 34-й рахунок відкрили гості, але після перегляду VAR на предмет офсайду взяття воріт було скасоване. А на 40-ї така ж доля спіткала і "жаб" – теж VAR і теж офсайд. Більше цікавих моментів в першому таймі не відбулось і команди пішли на перерву із нульовим рахунком. На початку другого тайму VAR скасував ще один гол Хетафе – цього разу через фол. На 71-й гості могли вийти уперед за рахунок пенальті, але його не зміг реалізувати Хайме Мата – його удар влучив у поперечину. Вже на останніх хвилинах компенсованого часу Коте, на добиванні, запхав м'яч у ворота. Мінімальна перемога Леванте.

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Валенсія завітала у гості до Севільї. Перша половина зустрічі була дуже нудною – було лише кілька ударів по воротам, які без проблем брали голкіпери. У другому таймі команди виглядали трохи активніше. На 56-й Серхіо Регілон виконав майстерний індивідуальний прохід, увірвався у штрафний майданчик, та шедеврально пробив у праву дев'ятку – 1:0. Це був єдиний момент вартий уваги у другій половині зустрічі.

Внаслідок цієї поразки Валенсія із 53-ма очками опустилась на 9-ту сходинку першості і не отримала шансу на участь у єврокубках, а Севілья із 70-ма пунктами залишилась на 4-му місці турнірної таблиці.

Осасуна зустрічалась із Мальоркою. Остання вже вилетіла з Ла Ліги, а Осасуна не мала шансів на потрапляння у зону єврокубків, тому турнірного значення поєдинок не мав. На 21-й господарі відкрили рахунок. Це Лопес підхопив м'яч у штрафному майданчику і миттєво пробив низом впритул до лівої стійки. У компенсований час острів'яни зуміли відігратись. Агбеньєну, з шаленої дистанції, потужно пробив у правий кут воріт – голкіперу не вистачило лічених сантиметрів, щоб взяти м'яч. У другому таймі команди обмінялись голами, але до кінця матчу виявити сильнішого не змогли.

Еспаньйол приймав Сельту, яка знаходиться на межі зоні вильоту. Гольових моментів не було аж до 45+2 хвилини, коли Ембарба, з меж штрафного майданчика, пробив у ліву дев'ятку – гол було скасовано після перегляду VAR на предмет офсайду. Друга половина зустрічі не подарувала жодного цікавого моменту, лише кілька ударів від Сельти, які без проблем парирував голкіпер. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Завдяки набраному балу Сельта залишилась на межі зони вильоту і випереджає Леганес на одне очко.

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