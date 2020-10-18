Хетафе переміг Барселону у матчі 6 туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу Хетафе – Барселона на Футбол 24.

Вирішальний момент зустрічі відбувся на 55 хвилині. Френкі де Йонг порушив правила на Тіморі і "привіз" пенальті. Хайме Мата з позначки був точний – 1:0.

Хетафе сенсаційно обіграв Барселону і наздогнав Реал на вершині Ла Ліги

Барселона відчайдушно намагалася відігратися, але так і не змогла забити бодай один м'яч. 1:0 – команда Кумна зазнає сенсаційної поразки у передмісті Мадрида.