Програму ігрового дня в Ла Лізі закривали Барселона та Хетафе. Каталонці вже знали, що Реал свій поєдинок проти Кадіса програв, і були налаштовані наздогнати лідера. Рональд Куман дещо здивував стартовим складом, залишивши в запасі Ансу Фаті та Філіппе Коутінью. Також поза стартовим протоколом залишився Міралем П'яніч, на позиції якого з'явився 17-річний Педрі.

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Господарі відразу дали зрозуміти, що не дадуть багато свободи "синьо-гранатовим". Варто було дещо загострити, як "сині" відразу фолили. Традиційно першим це відчув Ліонель Мессі. Хоча в аргентинця був шанс помститися. На 20-й хвилині Мессі отримав пас від Деста, але пробив точнісінько у стійку. Хто ж знав, що це буде найяскравіший момент першого тайму.

Барса звично більше тримала м'яч, але Хетафе не та команда, яка від цього сильно страждає. Підопічні Хосе Болдараса вийшли на битву і ще до перерви разом зі своїм наставником змусили рефері показати чотири жовті картки (ще дві – у пасиві господарів). Розкішний момент забити втратив Грізманн. У контратаці Антуана вивели один на один з Сорією, але француз метрів з 10 послав м'яч і над кіпером, і над поперечиною. Ніхто форварду не заважав!

Друга половина для Барси почалася холодним душем. Джене Даконам грамотно підставився під фол у боротьбі з Де Йонгом, і арбітр без роздумів призначив пенальті. Хайме Мата взявся виконувати вирок і легко розвів м'яч та Нето по різних кутах. Куман миттєво кинув у бій Фаті та Коутінью.

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Цей хід аж ніяк не змінив сценарій гри. Хетафе успішно захищав здобуту перевагу, а Барса ніяк не могла зрозуміти, що робити з таким організованим захистом. Лише на 79-й Фаті вирвався віч-на-віч з голкіпером і не зміг забити. Згодом виявилося, що Ансу ще й перебував у офсайді. Відразу ж міг зняти усі питання Кучо. Форвард Хетафе втік на побачення з Нето і потужно стріляв у верхній кут – кіпер зумів зреагувати і перевів м'яч у перекладину, від якої він вилетів на кутовий. Невдовзі Кучо отримав другий шанс, але цього разу пробив значно вище воріт.

У компенсований час Хетафе настільки захищав результат, що один із асистентів Бордаласа навіть отримав вилучення. Міг стати рятівником Ліонель Мессі, але його удар пройшов повз стійку. Зрештою, Хетафе вперше за 9 років зумів обіграти Барселону. Тепер у "синіх" 10 очок і вони наздогнали Реал, Гранаду і Кадіс на вершині турнірної таблиці.