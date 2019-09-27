Хетафе – Барселона: вундеркінд каталонців Фаті пропустить матч

16-річний нападник Барселони Ансу Фаті зазнав ушкодження під час тренування своєї команди і не зіграє у завтрашньому матчі проти Хетафе.

Форвард каталонської Барселони Ансу Фаті не потрапив у заявку каталонського клубу на матч 7-го туру чемпіонату Іспанії проти Хетафе.

Мессі оцінив перспективи Фаті в Барселоні

Фаті відчув дискомфорт у сухожиллі правого колінного суглоба під час сьогоднішнього тренування команди. Здоров'ям футболіста вирішили не ризикувати, тому Ансу не включили у заявку. Гравець перебуватиме під наглядом клубних лікарів, повідомляє Mundo Deportivo.

Неймар був готовий пробачити борг Барселоні в обмін на трансфер з ПСЖ

Окрім Фаті у матчі через травми не зможуть прийняти участь Ліонель Мессі, Самюель Умтіті та Жорді Альба. Натомість до основної групи повернулись Карлес Перес, Іван Ракітіч та Мусса Ваге.

Нагадаємо, Фаті дебютував за основну команду Барселони в сезоні-2019/20 і вже встиг забити 2 голи в 4 матчах Ла Ліги. Матч Хетафе – Барселона відбудеться завтра, 28 вересня.

Класика родом із дитинства, дербі вундеркіндів у Мадриді та візит Графа до Генуї: топ-5 матчів євровікенду