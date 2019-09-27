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Хетафе – Барселона: вундеркінд каталонців Фаті пропустить матч

20:32 189 Читать на русском
Хетафе – Барселона: вундеркінд каталонців Фаті пропустить матч
Ансу Фаті / ФК Барселона

16-річний нападник Барселони Ансу Фаті зазнав ушкодження під час тренування своєї команди і не зіграє у завтрашньому матчі проти Хетафе.

 

Форвард каталонської Барселони Ансу Фаті не потрапив у заявку каталонського клубу на матч 7-го туру чемпіонату Іспанії проти Хетафе.

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Фаті відчув дискомфорт у сухожиллі правого колінного суглоба під час сьогоднішнього тренування команди. Здоров'ям футболіста вирішили не ризикувати, тому Ансу не включили у заявку. Гравець перебуватиме під наглядом клубних лікарів, повідомляє Mundo Deportivo.

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Окрім Фаті у матчі через травми не зможуть прийняти участь Ліонель Мессі, Самюель Умтіті та Жорді Альба. Натомість до основної групи повернулись Карлес Перес, Іван Ракітіч та Мусса Ваге.

Нагадаємо, Фаті дебютував за основну команду Барселони в сезоні-2019/20 і вже встиг забити 2 голи в 4 матчах Ла Ліги. Матч Хетафе – Барселона відбудеться завтра, 28 вересня.

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Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Хетафе - Барселона Ансу Фаті Ансу Фаті Хетафе Хетафе Карлес Перес Карлес Перес Мусса Ваге Мусса Ваге Жорді Альба Жорді Альба Іван Ракітіч Іван Ракітіч Самюель Умтіті Самюель Умтіті Барселона Барселона
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