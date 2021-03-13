Перший тайм перетворився на сольний концерт Душана Влаховіча, який оформив хет-трик. Два голи нападника Фіорентини були доволі банальними, а третій став справжньою окрасою туру.

Фіорентина розгромила Беневенто завдяки історичному хет-трику Влаховіча, Сассуоло переміг Верону у грі з п'ятьма голами

Голкіпер "фіалок" Дронговскі віддав точну передачу через півполя – Влаховіч обробив, просунувся ближче до карного майданчика і обвідним ударом поцілив точно у дев'ятку. По перерві команди обмінялися голами, які зафіксували рахунок 4:1 на користь підопічних Пранделлі.