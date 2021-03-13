Хет-трик за один тайм і асист воротаря у відеоогляді матчу Беневенто – Фіорентина – 1:4
23:23 - Читать на русском
Фіорентина розбила Беневенто у 27 турі Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.
завершено
Душан Влаховіч 26’
Душан Влаховіч 45+1’
26’ Душан Влаховіч
45+1’ Душан Влаховіч
Перший тайм перетворився на сольний концерт Душана Влаховіча, який оформив хет-трик. Два голи нападника Фіорентини були доволі банальними, а третій став справжньою окрасою туру.
Фіорентина розгромила Беневенто завдяки історичному хет-трику Влаховіча, Сассуоло переміг Верону у грі з п'ятьма голами
Голкіпер "фіалок" Дронговскі віддав точну передачу через півполя – Влаховіч обробив, просунувся ближче до карного майданчика і обвідним ударом поцілив точно у дев'ятку. По перерві команди обмінялися голами, які зафіксували рахунок 4:1 на користь підопічних Пранделлі.
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