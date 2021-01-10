Тоттенхем без жодних проблем здолав Марін в 3-му раунді Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

"Шпори" вже до перерви зняли питання щодо переможця зустрічі з аматорським Маріном – Карлос Вінісіус оформив хет-трик, а Лукас Моура забив красивий м'яч зі штрафного.

Кубок Англії: Ман Сіті розгромив Бірмінгем, Лідс зганьбився проти представника Ліги 2, Тоттенхем не помітив аматорів

Крапку у матчі поставив 16-річний дебютант "шпор" Алфі Девайн, який впевнено прибрав оборонця та пробив у ближній кут. 5:0 – підопічні Моурінью крокують в 1/16 фіналу Кубка Англії.