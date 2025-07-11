Шахтар легко розібрався зі словенським Бріньє Гросуплє в контрольному матчі(5:0). Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар (Україна) – Бріньє Гросуплє (Словенія) – 5:0

Голи: Егіналдо, 45+1, Траоре, 47, 60, 67, Гочолейшвілі, 79

Шахтар з хет-триком Траоре розбив словенський Бріньє – черговий розгром від "гірників" після феєрії в Лізі Європи

Шахтар після яскравої перемоги над Ільвесом у Лізі Європи познущався над своїм наступним суперником – представником Другої ліги Словенії Бріньє Гросуплє. У першому таймі словенська команда досить довго трималася, але наприкінці тайму Егіналдо відкрив рахунок у матчі.

У другій половині підопічні Арди Турана добили суперника: хет-трик оформив Траоре, а фінальну крапку з пенальті поставив Гочолейшвілі.

Шахтар тріумфально дебютував з Тураном – "гірники" забили Ільвесу 6 голів у кваліфікації ЛЄ, Аліссон оформив 2+2