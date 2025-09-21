У неділю, 21 вересня, заплановані три матчі 4-го туру Бундесліги. Результати і звіт про них читайте на "Футбол 24".

Бундесліга 2025/26, 4-й тур

Айнтрахт – Уніон – 3:4

Голи: Браун, 45+4, Узун, 80, Буркардт, 87 (пен.) – Анса, 9, Берк, 32, 53, 56

Байєр – Борусія М – початок о 18:30

Борусія Д – Вольфсбург – початок о 20:30

Ігровий день відкривали Айнтрахт та Уніон. Посеред тижня франкфуртці розбили Галатасарай (5:1) в ЛЧ, але сьогодні їм самим було несолодко.

Айнтрахт і Спортінг здобули перемоги в першому турі ЛЧ – суперники відсвяткували в стилі Лаудрупа і принизили капітана

За півгодини Анса та Берк створили для Уніона комфортну перевагу, скориставшись передачами Андрея Іліча. Під завісу тайму Браун один м'яч відквитав, але по перерві Айнтрахт "ковтає" ще два. Берк оформив хет-трик, а Іліч – покер асистів!

Здавалося, що питання переможця вирішене. Втім, Айнтрахт упродовж семи хвилин знову скоротив відставання до мінімального. Рефері компенсував аж 10 хвилин, тренера берлінців Штеффена Баумгарта вилучили, але підопічні встояли – 4:3. Тепер обидві команди мають по 6 очок.

Кейн хет-триком приніс чергові три очки Баварії, Гамбург вперше переміг в Бундеслізі за 7 років, Лейпциг переграв Кельн