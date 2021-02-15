Арсенал у результативному матчі переграв Лідс в рамках 24-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Лідс.

Арсенал досить швидко вийшов вперед завдяки голу Обамеянга, який розхитав захисника та пробив у ближній кут воріт. Далі "каноніри" контролювали хід зустрічі та заробили два пенальті, щоправда, один з них скасували після перегляду VAR. Обамеянг впевнено реалізував одинадцятиметровий, а перед перервою Бельєрін завершив класну комбінацію.

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На початку другого тайму Обамеянг оформив хет-трик, замкнувши передачу Сміт-Роу на дальню стійку. Лідс лише після четвертого пропущеного гола взявся відігруватись, і двічі забив. Спочатку Стрьойк замкнув навіс Рафіньї з кутового, а пізніше Кошта встановив остаточний рахунок.

Таким чином, Арсенал набрав 34 очки та обігнав Лідс у боротьбі за десяте місце – підопічні Б'єлси залишились одинадцятими з 32 пунктами.