Хет-трик Моури у відеоогляді матчу Тоттенхем – Хаддерсфілд

Тоттенхем без надзусиль впевнено переграв Хаддерсфілд у 34-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Шпори" на власному новому стадіоні не помітили Хаддерсфілд. Головним героєм зустрічі став бразилець Лукас Моура, який записав у свій актив хет-трик. Однак рахунок у звітному матчі відкрив Ваньяма на еваторі першого тайму.

Тоттенхем на власному полі розгромив Хаддерсфілд: 34-й тур АПЛ, матчі суботи

На 27-й хвилині Моура вперше засмутив голкіпера "тер'єрів", а під завісу другого тайму, на 87-й та 93-й хвилинах, Лукас спершу оформив дубль, а потім і хет-трик, остаточно знявши усі питання щодо переможця у цьому поєдинку.

Після цього матчу Тоттенхем набирав 67 очок і піднявся на 3 місце, а Хаддерсфілд залишився на останньому місці з 14-ма пунктами.

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