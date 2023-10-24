Азійська ЛЧ, 3-й тур

Група С

Аль-Іттіхад – Аль-Кува – 1:0

Гол: Хамед Аллах, 90+4

Група D

Аль-Хіляль – Мумбаї Сіті – 6:0

Голи: Мітровіч, 5, 67, 80, Мілінковіч-Савіч, 75, Аль-Бурак, 82, Аль-Малкі, 90+5

За відсутності Каріма Бензема (розтягнення м'язів) Аль-Іттіхаду довелося помучитися в домашньому матчі з іракським Аль-Кува. Господарі довгий час не могли пробити стіну, розв'язка сталася в компенсований до другого тайму час. На 90+4-й хвилині черговий навіс Канте в штрафний майданчик знайшов адресата – і Хамеду Аллаху вдався точний удар. Завдяки цій перемозі Аль-Іттіхад очолив групу С, відірвавшись від найближчих переслідувачів на два очки.

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Аль-Хіляль без травмованого Неймара розмазав по газону індійський Мумбаї Сіті. Героями зустрічі стали Алєксандар Мітровіч (хет-трик) і Мохаммед Аль-Бурак (гол і 3 асисти). Також один із м'ячів на свій рахунок записав екс-півзахисник Лаціо Сергій Мілінковіч-Савіч. Ця перемога забезпечила Аль-Хілялю перше місце в групі D – команда Жорже Жезуша випереджає Навбахор завдяки кращій різниці м'ячів.