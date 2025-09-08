Іспанія розгромила Туреччину у відбірковому матчі до ЧС-2026 (6:0). Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Збірна Іспанії на даний момент, мабуть, є найкращою командою Європи – вона продовжила свою безпрограшну серію до 27 матчів. Тільки за перший тайм "Фурія роха" завдала по воротах суперника 13 ударів. Головними героями Іспанії стали Педрі та Меріно: півзахисник Барселони оформив дубль, а універсал Арсенала – хет-трик.

Іспанія шокувала Туреччину, забивши 6 голів на виїзді – Меріно оформив хет-трик, Оярсабаль тричі асистував

Також чудово проявили себе в підіграші Оярсабаль і Ламін Ямаль. Капітан Реала Сосьєдад оформив три гольові передачі, а зірка Барселони – дві.