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Хет-трик Мбаппе у відеоогляді матчу Брюгге – ПСЖ – 0:5

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Хет-трик Мбаппе у відеоогляді матчу Брюгге – ПСЖ – 0:5
Кіліан Мбаппе / соцмережі

ПСЖ на виїзді знищив Брюгге у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Брюгге – ПСЖ.

 
Мауро Ікарді 7’
Кіліан Мбаппе 61’
Мауро Ікарді 63’
Кіліан Мбаппе 79’
Кіліан Мбаппе 83’
7’ Мауро Ікарді
61’ Кіліан Мбаппе
63’ Мауро Ікарді
79’ Кіліан Мбаппе
83’ Кіліан Мбаппе

ПСЖ досить швидко повів у рахунку, Ікарді вже на 7-й хвилині відзначився голом з передачі Ді Марії. Після виходу Мбаппе на заміну, гра пішла куди жвавіше. Спочатку Кіліан відзначився сам, а вже за 2 хвилини асистував Ікарді. А наприкінці гри Мбаппе оформив хет-трик (обидві гольові передачі віддав Ді Марія) та поставив крапку в матчі.

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Таким чином, ПСЖ набрав 9 очок та очолює группу A, Брюгге з 2 пунктами посідає 3 сходинку.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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