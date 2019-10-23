Хет-трик Мбаппе у відеоогляді матчу Брюгге – ПСЖ – 0:5

ПСЖ на виїзді знищив Брюгге у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Брюгге – ПСЖ.

ПСЖ досить швидко повів у рахунку, Ікарді вже на 7-й хвилині відзначився голом з передачі Ді Марії. Після виходу Мбаппе на заміну, гра пішла куди жвавіше. Спочатку Кіліан відзначився сам, а вже за 2 хвилини асистував Ікарді. А наприкінці гри Мбаппе оформив хет-трик (обидві гольові передачі віддав Ді Марія) та поставив крапку в матчі.

Ліга чемпіонів: Ювентус вирвав перемогу в Локомотива, ПСЖ і Тоттенхем знищили своїх суперників

Таким чином, ПСЖ набрав 9 очок та очолює группу A, Брюгге з 2 пунктами посідає 3 сходинку.