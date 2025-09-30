Реал розгромив Кайрат у матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів (5:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Завдяки хет-трику у ворота Кайрата Кіліан Мбаппе випередив півзахисника Ванкувер Уайткепс Томаса Мюллєра за кількістю забитих голів у Лізі чемпіонів. Тепер у француза 58 голів у головному європейському клубному турнірі, а у Мюллєра – 57.

Аталанта оформила камбек у матчі проти Брюгге і піднялась у топ-5

У випадку з другим голом асист на Мбаппе віддав Тібо Куртуа. Він став лише другим гравцем Реала, який зробив гольову передачу в матчі ЛЧ після Сантьяго Каньїсареса (проти Олімпіакоса в жовтні 1997 року).

Інші голи у ворота казахстанської команди забивали Едуардо Камавінга і Браян Діас.

Реал виграв з різницею в п'ять або більше м'ячів у виїзному матчі ЛЧ вперше з жовтня 2021 року. Тоді з рахунком 0:5 постраждав донецький Шахтар.

