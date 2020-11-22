В рамках недільної програми 8-го туру Бундесліги Майнц на виїзді впевнено переграв Фрайбург. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 8-й тур

Фрайбург – Майнц – 1:3

Голи: Петерсен, 63 – Матета, 2, 34, 40

Кельн – Уніон Берлін – початок о 19:00

Фрайбург у рідних стінах приймав Майнц. Вже на 2-й хвилині Матета реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером і вивів гостей уперед. Ще до кінця першого тайму той же Матета поклав ще два, записавши до свого активу хет-трик. Команди пішли на перерву із розгромним рахунком – 0:3.

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По перерві господарям вдалось відквитати один гол – відзначився Петерсен. Проте, це виявилось усе, на що були спроможні гравці Фрайбурга. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Майнца – 1:3.

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