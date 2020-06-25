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Хет-трик Марсьяля у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед

06:30 - Читать на русском
Хет-трик Марсьяля у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед
Марсьяль та Погба / твіттер Манчестер Юнайтед

В рамках 31-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед вдома розгромив Шеффілд Юнайтед (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед.

7’ Антоні Марсьяль
44’ Антоні Марсьяль
74’ Антоні Марсьяль
 
7’ Антоні Марсьяль
44’ Антоні Марсьяль
74’ Антоні Марсьяль

Вже на самому початку зустрічі головні герої поєдинку – Рашфорд та Марсьяль – організували перше взяття воріт. Англієць потужно прострілив, а Антоні в падінні замкнув передачу. Перед самою перервою Марсьяль оформив дубль, точно пробивши після класного пасу Ван-Біссаки. А в другій половині француз оформив хет-трик, холоднокровно перекинувши голкіпера після передачі Рашфорда.

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Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 49 очок та піднявся на 5 місце, Шеффілд з 44 пунктами залишився восьмим.

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Теги
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