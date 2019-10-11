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Хет-трик Лєвандовскі у відеоогляді матчу Латвія – Польща – 0:3

10:45 292 Читать на русском
Хет-трик Лєвандовскі у відеоогляді матчу Латвія – Польща – 0:3
Роберт Лєвандовскі / Squawka

Збірна Польщі на виїзді розбила Латвію в рамках відбіркового матчу до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Латвія – Польща.

 

Євро-2020, кваліфікація

Група G

Латвія – Польща – 0:3

Голи: Лєвандовскі, 9, 13, 76

Збірна Польщі розгромила Латвію. Головним героєм матчу став Роберт Лєвандовскі, який відкрив рахунок на 9-й хвилині, а вже через 4 хвилини оформив дубль. На цьому зірковий поляк не зупинився і в другій половині втретє відзначився забитим голом. До слова, Лєвандовскі відзначився 17 голом за останні 13 матчів.

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Таким чином, Польща набрала 16 очок та очолює групу G, Латвія посідає останню позицію з 0 залікових балів.

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Теги
Євро-2020 Польща Польща Латвія Латвія Латвія - Польща Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі
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