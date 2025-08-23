Баварія розчавила РБ Лейпциг у матчі-відкритті Бундесліги 2025/26. Дивіться відео голів та огляд гри.

Баварія отримала комфортну перевагу в середині тайму, коли Олісе та Діас могутніми ударами ледь не зламали ворота Гулаші. Перед перервою француз оформив дубль.

Баварія забила 6 голів Лейпцигу в матчі-відкритті Бундесліги – Кейн зробив хет-трик за 14 хвилин, Діас оформив 1+2

У другій половині за справу взявся Харрі Кейн. Бомбардир Баварії наколотив 3 м'ячі за 13 хвилин! У останньому голі слід відзначити і прорив центрбека Кіма через півполя. 6:0 – чемпіон потужно починає захист титулу, а РБ Лейпциг явно захоче швидко забути це побиття.