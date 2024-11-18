Хет-трик Холанда у відеоогляді матчу Ліги націй Норвегія – Казахстан – 5:0
18 листопада 09:06 - Читать на русском
У поєдинку 6-го туру Ліги націй норвежці розтрощили казахів (5:0). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Ліга націй, 6-й тур, група В3
Норвегія – Казахстан – 5:0
Голи: Холанд, 23, 37, 71, Сьорлот, 41, Нуса, 76
Австрія драматично втратила перемогу і відправляється в стики, хет-трик Холанда допоміг Норвегії підвищитися у класі
У завершальному матчі сезону в Лізі націй Норвегія на своєму полі розгромила Казахстан. За господарів хет-триком відзначився форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд, також по голу забили Александер Сьорлот та Антоніо Нуса.
Перемога вивела норвежців з першої сходинки в еліту Ліги націй. Натомість Казахстан з 1 очком і російським тренером Станіславом Черчесовим опустився у дивізіон С.
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