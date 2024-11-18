У поєдинку 6-го туру Ліги націй норвежці розтрощили казахів (5:0). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Ліга націй, 6-й тур, група В3

Норвегія – Казахстан – 5:0

Голи: Холанд, 23, 37, 71, Сьорлот, 41, Нуса, 76

Австрія драматично втратила перемогу і відправляється в стики, хет-трик Холанда допоміг Норвегії підвищитися у класі

У завершальному матчі сезону в Лізі націй Норвегія на своєму полі розгромила Казахстан. За господарів хет-триком відзначився форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд, також по голу забили Александер Сьорлот та Антоніо Нуса.

Перемога вивела норвежців з першої сходинки в еліту Ліги націй. Натомість Казахстан з 1 очком і російським тренером Станіславом Черчесовим опустився у дивізіон С.