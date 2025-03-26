Матч проти Ізраїлю став для півзахисника Арсеналу Мартіна Едегора принциповим після того, як правий захисник суперника Даса назвав його "невігласом". Даса вимовив це слово на адресу Едегора після того, як норвежець розкритикував УЄФА – на його думку, Ізраїль слід було дискваліфікувати з офіційних турнірів подібно до Росії – за війну проти Палестини.

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У грі на нейтральному полі (формально – домашньому для Ізраїлю) Едегор відзначався: він оформив три гольові передачі – на Меллер Волфе, Сьорлота і Холанда. Ще один гол за норвежців із передачі Берге забив Айєр.

У складі ізраїльтян відзначилися Абу Фані та Тургеман.