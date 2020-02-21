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Хет-трик Діогу Жоти у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Еспаньйол – 4:0

12:19 201 Читать на русском
Хет-трик Діогу Жоти у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Еспаньйол – 4:0
Діогу Жота / Твіттер ФК Вулверхемптон

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Еспаньйол на виїзді був розгромлений Вулверхемптоном. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

15’ Діогу Жота
53’ Рубен Невеш
67’ Діогу Жота
82’ Діогу Жота
 
15’ Діогу Жота
53’ Рубен Невеш
67’ Діогу Жота
82’ Діогу Жота

Еспаньйол, який у чемпіонаті Іспанії йде останнім, у першому єврокубковому матчі року зазнав розгрому від Вулверхемптона.

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Героєм зустрічі став португальський півзахисник Діогу Жота, якому вдалось оформити хет-трик. Ще один португалець у складі "вовків" Рубен Невеш четвертим голом зумів поховати надії "папуг" на вихід у наступний раунд змагань.

Зрештою, у "біло-синіх" буде така спроба за тиждень, 27 лютого, на Корнелья-Ель Прат.

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Відеоновини Ліга Європи Вулверхемптон Вулверхемптон Еспаньйол Еспаньйол Вулверхемптон - Еспаньйол
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