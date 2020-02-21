Хет-трик Діогу Жоти у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Еспаньйол – 4:0

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Еспаньйол на виїзді був розгромлений Вулверхемптоном. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Еспаньйол, який у чемпіонаті Іспанії йде останнім, у першому єврокубковому матчі року зазнав розгрому від Вулверхемптона.

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Героєм зустрічі став португальський півзахисник Діогу Жота, якому вдалось оформити хет-трик. Ще один португалець у складі "вовків" Рубен Невеш четвертим голом зумів поховати надії "папуг" на вихід у наступний раунд змагань.

Зрештою, у "біло-синіх" буде така спроба за тиждень, 27 лютого, на Корнелья-Ель Прат.

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