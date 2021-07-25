Франція дотиснула Південну Африку у неймовірній перестрілці на Олімпіаді. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Африканці мали відчутну перевагу упродовж першого тайму, однак благополучно змарнували всі свої моменти. Не допоміг навіть пенальті – Сінгх з "позначки" вгатив у поперечину.

Франція відскочила в божевільному матчі на Олімпіаді – хет-трик Жиньяка покарав ефектну команду з захисником Миная

По перерві розпочалося справжнє божевілля. ПАР тричі виходила вперед і тричі дозволяла 35-річному Жиньяку зрівняти рахунок. У компенсований час нападник мексиканського Тігрес ще й віддав точну передачу під вирішальний гол Саваньє – 4:3.