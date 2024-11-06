Ліверпуль розтрощив Байєр у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Ліверпуль – Байєр на "Футбол 24".

Перший тайм завершився безгольовою нічиєю (хоча був скасований гол Фрімпонга через гру рукою), а от у другій половині Ліверпуль повів у рахунку. Джонс знайшов Діаса розрізною передачею, а колумбієць елегантно перекинув воротаря. Через 2 хвилини рахунок вже був 2:0. Швидка атака, Салах навісив з правого флангу, а Гакпо головою замкнув навіс.

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На 83-й хвилині Діас зробив рахунок розгромним. Знову Салах навісив у район дальньої стійки, Луїс виграв боротьбу в Хофманна і другим дотиком пробив у кут. А в компенсований час колумбієць оформив хет-трик, добивши м'яч після заблокованого удару Дарвіна.