Карпати вдома знищили Чорноморець у матчі 22-го туру УПЛ сезону 2024/25, який відбувся 30 березня 2025 року. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Головним героєм матчу став Бруніньйо. Спочатку, на 41-й хвилині, арбітр після перегляду VAR призначив пенальті за фол Рудька на Костенку. Бразилець вивів свою команду вперед, перегравши воротаря Чорноморця. Через 2 хвилини, Карпати знову заробили пенальті й на 45-й хвилині Бруніньйо повторно взявся виконувати його. Цього разу Рудько також не зміг врятувати свою команду.

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Після перерви Бруніньйо завершив чудову контратаку Карпат, взявши гру на себе. Прохід до штрафного і сильний удар у дальній кут – хет-трик для бразильця! На 56-й хвилині Ян Костенко, після передачі від Бруніньйо, замкнув м’яч у ворота Чорноморця, збільшивши перевагу до 4:0.

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