Хет-трик Бемфорда у відеоогляді матчу Астон Вілла – Лідс – 0:3
10:11 - Читать на русском
Астон Вілла зазнала поразки у матчі 6 туру АПЛ проти Лідса. Дивіться відеоогляд поєдинку.
завершено
Патрік Бемфорд 55’
Патрік Бемфорд 67’
Патрік Бемфорд 74’
55’ Патрік Бемфорд
67’ Патрік Бемфорд
74’ Патрік Бемфорд
Астон Вілла мала значну перевагу і цілком могла розраховувати на продовження переможної серії. Капітан Лідса Айлінг вибив м'яч з лінії воріт, а Гріліш зіпсував божевільний сольний прохід слабким ударом.
Лідс завдав першої поразки Астон Віллі в сезоні – Бемфорд оформив рекордний хет-трик
Бірмінгемців покарали після перерви. Нападник гостей Патрік Бемфорд оформив хет-трик, підтвердивши статус одного з відкриттів старту АПЛ. Особливо запам'ятався другий гол бомбардира "павичів" – точний удар в дев'ятку з 20 метрів.
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