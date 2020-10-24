Астон Вілла зазнала поразки у матчі 6 туру АПЛ проти Лідса. Дивіться відеоогляд поєдинку.

Астон Вілла мала значну перевагу і цілком могла розраховувати на продовження переможної серії. Капітан Лідса Айлінг вибив м'яч з лінії воріт, а Гріліш зіпсував божевільний сольний прохід слабким ударом.

Лідс завдав першої поразки Астон Віллі в сезоні – Бемфорд оформив рекордний хет-трик

Бірмінгемців покарали після перерви. Нападник гостей Патрік Бемфорд оформив хет-трик, підтвердивши статус одного з відкриттів старту АПЛ. Особливо запам'ятався другий гол бомбардира "павичів" – точний удар в дев'ятку з 20 метрів.