Хуліан Альварес "розмочив" рахунок на 15-й хвилині, одним дотиком майстерно піймавши подачу Льоренте. Відповідь Райо у компенсований час була ще ефектнішою – Чаваррія вліпив у дев'ятку гарматою з 30 метрів.

Хет-трик Альвареса приніс Атлетіко перемогу над Райо, Сосьєдад виграв перший матч у сезоні, Хетафе піднявся у топ-6

По перерві Альваро Гарсія реалізував "футбольний буліт", і попереду вже гості. Втім, Альварес хотів забрати усі три очки. Чемпіон світу зіграв на добиванні та додав ще один шедевр матчу ударом у дев'ятку – хет-трик "Павука", перемога Атлетіко 3:2.

