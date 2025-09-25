Хет-трик Альвареса і гармата з 30 метрів у відеоогляді матчу Атлетіко – Райо Вальєкано – 3:2
Атлетіко дотиснув Райо Вальєкано у матчі 6-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд гри.
Хуліан Альварес "розмочив" рахунок на 15-й хвилині, одним дотиком майстерно піймавши подачу Льоренте. Відповідь Райо у компенсований час була ще ефектнішою – Чаваррія вліпив у дев'ятку гарматою з 30 метрів.
Хет-трик Альвареса приніс Атлетіко перемогу над Райо
По перерві Альваро Гарсія реалізував "футбольний буліт", і попереду вже гості. Втім, Альварес хотів забрати усі три очки. Чемпіон світу зіграв на добиванні та додав ще один шедевр матчу ударом у дев'ятку – хет-трик "Павука", перемога Атлетіко 3:2.
