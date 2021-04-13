Перемога над Сельтою з Віго в 30-му турі Прімери стала особливою для оборонця Севільї Хесуса Наваса.

Капітан нервіонців першим в історії Севільї здобув 200 перемог у Ла Лізі, повідомляє Opta Sports.

Гольовий фестиваль у відеоогляді матчу Сельта – Севілья – 3:4

Поєдинок проти "кельтів" став 408-ю появою Хесуса Наваса в чемпіонаті. Усі матчі в рідній першості він провів у складі андалусійців, за яких дебютував ще в сезоні 2003/04. За цей період, окрім чотирьох сезонів у складі англійського Манчестер Сіті, універсал здобув 2 Кубки Іспанії, 1 Суперкубок країни, 3 кубка Ліги Європи та Суперкубок УЄФА-2006.

У нинішньому сезоні Хесус Навас провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 6 результативних передач.

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