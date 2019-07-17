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Хесе закрутив роман з колишньою гравця Барселони – пишногруду блондинку називають "каталонською Барбі"

22:17 426 Читать на русском
Хесе закрутив роман з колишньою гравця Барселони – пишногруду блондинку називають "каталонською Барбі"
Ханіра Барм

Нападник ПСЖ Хесе Родрігес не довго залишався без пари після розлучення з Аурою Руїс.

Новою пасією 26-річного іспанського вінгера стала пишногруда модель Ханіра Барм, більш відома як "каталонська Барбі".

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Хесе офіційно оголосив про романтичні стосунки з ефектною блондинкою лише декілька днів тому через соціальну мережу Інстаграм, проте незабаром з'ясувалось, що закохані зустрічаються ще з осені минулого року.

Раніше дівчина крутила роман з представником молодіжної команди Барселони Патріком Габарроном, який перебрався у римський Лаціо влітку 2015-го.

Відзначимо, що Хесе, який не може закріпитись в ПСЖ, виховує трьох синів, наймолодшому – 2 роки. Малий важко хворіє від народження та проживає зі своєю матір'ю.

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Теги
Дівчата футболістів Хесе Родрігес Хесе Родрігес ПСЖ ПСЖ Франція
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