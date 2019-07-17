Хесе закрутив роман з колишньою гравця Барселони – пишногруду блондинку називають "каталонською Барбі"

Нападник ПСЖ Хесе Родрігес не довго залишався без пари після розлучення з Аурою Руїс.

Новою пасією 26-річного іспанського вінгера стала пишногруда модель Ханіра Барм, більш відома як "каталонська Барбі".

Зінченко і Влада Седан вразили спекотними іграми на пляжі – у дівчини чудова техніка роботи з м'ячем

Хесе офіційно оголосив про романтичні стосунки з ефектною блондинкою лише декілька днів тому через соціальну мережу Інстаграм, проте незабаром з'ясувалось, що закохані зустрічаються ще з осені минулого року.

Раніше дівчина крутила роман з представником молодіжної команди Барселони Патріком Габарроном, який перебрався у римський Лаціо влітку 2015-го.

Відзначимо, що Хесе, який не може закріпитись в ПСЖ, виховує трьох синів, наймолодшому – 2 роки. Малий важко хворіє від народження та проживає зі своєю матір'ю.

"Чоловіки хапаються за яйця, а я лише пила чай". Як стати найсексуальнішою футболісткою світу