Хесе став гравцем Бетіса

Форвард Парі Сен-Жермен Хесе Родрігес продовжить кар'єру в Прімері.

Хесе Родрігес відтепер захищатиме кольори Бетіса, повідомляє офіційний сайт клубу.

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25-річний нападник виступатиме за іспанський клуб на правах оренди до кінця сезону. Про інші деталі угоди поки не повідомляється.

Хесе працював разом з чинним наставником Бетіса Кіке Сетьєном в Лас-Пальмасі.

Варто відзначити, що в поточному сезоні іспанець провів на полі лише одну хвилину в Кубку Франції проти Страсбурга.