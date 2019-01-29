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Хесе став гравцем Бетіса

22:20 65 Читать на русском
Хесе став гравцем Бетіса
Хесе Родрігес / Фото ФК ПСЖ

Форвард Парі Сен-Жермен Хесе Родрігес продовжить кар'єру в Прімері.

Хесе Родрігес відтепер захищатиме кольори Бетіса, повідомляє офіційний сайт клубу.

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25-річний нападник виступатиме за іспанський клуб на правах оренди до кінця сезону. Про інші деталі угоди поки не повідомляється.

Хесе працював разом з чинним наставником Бетіса Кіке Сетьєном в Лас-Пальмасі.

Варто відзначити, що в поточному сезоні іспанець провів на полі лише одну хвилину в Кубку Франції проти Страсбурга.

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