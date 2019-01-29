Хесе став гравцем Бетіса

Англія — 21:51 87
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Ідрісса Гуйє не потрапив у заявку Евертона на матч АПЛ – перехід в ПСЖ виглядає все переконливішим
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ФІФА задовольнила скаргу Ленса проти Динамо щодо заборгованості по зарплатіУкраїна — 21:10 1733
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Хацкевич пояснив, який нападник потрібен ДинамоУкраїна — 19:56 1796
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ПСЖ хитро кидає виклик УЄФА, підписуючи трансферну ціль Шахтаря в обхід фінансового фейр-плейФранція — 17:37 2641
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Реал планує грандіозний розпродаж зірок: "чорний список" з великою перспективою для ЛунінаІспанія — 16:10 4297
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