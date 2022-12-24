На першому після деокупації Херсона засіданні облради ухвалили позбавити депутатів-колаборантів права слова та участі у засіданнях ради, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова облради Олександр Самойленко.

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Рішення стосується двох конкретних персон – Едуарда Репілевського та Віталія Булюка.

Нагадаємо, Репілевський – власник команди Таврія-Сімферополь. У 2014 році клуб припинив своє існування після анексії Криму Росією. У 2016-му він був відновлений у Херсонській області, проте повномаштабний напад РФ вдруге змусив його зникнути з футбольної карти України. Репілевський налагодив канали збуту сільгосппродукції до окупованого Криму і перереєстрував свої компанії у Красноперекопську. Обласна прокуратура повідомила йому про підозру в колабораційній діяльності.

Булюк став "заступниками голови" призначеної загарбниками "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області. Йому було оголошено підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК). У грудні автомобіль Булюка підірвали в тимчасово захопленому росіянами Скадовську.

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