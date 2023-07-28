Стівену Джерарду, який очолив влітку саудівський клуб, вдалося переконати 33-річного гравця приєднатися до його команди. Аль-Іттіфак представив Хендерсона, зробивши красиве відео, однак замазав одну деталь.

Капітан Ліверпуля офіційно перебрався у Саудівську Аравію

Річ у тому, що в відео-презентації були використані фото, де в екс-капітана Ліверпуля була райдужна пов'язка на підтримку ЛГБТ спільнот. В Саудівській Аравії одностатеві стосунки заборонені на законодавчому рівні. Тому прес-служба клубу просто замалювала пов'язку чорним і супроводила відео надписом: "Капітан, який подає приклад на кожному тренуванні та в кожному матчі".

Після публікації відео Джордана Хендерсона розкритикували фанати Ліверпуля, а також представники ЛГБТ спільноти. Гравця звинуватили в тому, що він заплющив очі на проблеми прав людини в Саудівській Аравії.

"Він представляв себе прихильником поваги до жінок і прав ЛГБТ. Він перейшов до режиму, в основі якого немає жодних цінностей. Це змушує нас сумніватися в автентичності будь-яких його колишніх зобов'язань. Це повністю заплямує його як людину, але не як гравця. Тому ми дуже розчаровані та засмучені його рішенням, а також тим болем і розколом, яке воно спричинило", – цитує Sky представника ЛГБТ спільноти.

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