Щоб посилити команду досвідом і лідерськими якостями, Аякс витягнув Хендерсона з Аль-Іттіфака в січні 2024 року. Перші шість місяців були важкими, але в минулому сезоні екс-капітан Ліверпуля виявився безцінним гравцем для "червоно-білих". Однак тепер 35-річний англієць вирішив спробувати свої сили в іншому місці.

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З огляду на його високу зарплату, розставання було вигідним для обох сторін. Хоча у Хендерсона залишається ще рік за контрактом, Аякс відпустить його на правах вільного агента. Про це інформує VI.

Амстердамський клуб надав Хендерсону кілька додаткових вихідних у зв'язку зі смертю його колишнього одноклубника Діогу Жоти. У середу (9 липня) Джордан вирушив до Зейста, де Аякс проводив тренувальний збір, щоб попрощатися з товаришами по команді.

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