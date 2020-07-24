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Хендерсон визнаний гравцем року в Англії

12:22 - Читать на русском
Хендерсон визнаний гравцем року в Англії
Джордан Хендерсон / Reuters

Капітан англійського Ліверпуля Джордан Хендерсон став найкращим гравцем року за версією Асоціації футбольних журналістів (АФЖ).

За версією медійників, хавбек Ліверпуля був найкращим у сезоні 2019/20. Про це повідомляє офіційний сайт АФЖ.

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У голосуванні Хендерсон випередив півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне, форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, а також своїх одноклубників – воротаря Аліссона, оборонців Вірджила ван Дейка та Трента Александера-Арнольда й нападника Садьйо Мане. Минулоріч престижний приз виграв вінгер Сіті Рахім Стерлінг.

До слова, в нинішньому сезоні АПЛ Джордан Хендерсон провів 30 матчів, у яких забив 4 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

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Теги
Джордан Джордан Хендерсон Ліверпуль Ліверпуль Англія Гравець сезону АПЛ
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