Хендерсон вилетів на тривалий термін – капітан не допоможе Ліверпулю у важливих матчах

Півзахисник мерсисайдського клубу Джордан Хендерсон приступив до відновлення після травми.

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон, який зазнав травми у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко, пройшов сьогодні медичне обстеження і отримав остаточний вердикт лікарів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Президент Атлетіко вважає Енфілд непридатним для проведення матчів

У 29-річного півзахисника діагностовано травму підколінного суглоба. Футболіст збірної Англії пропустить мінімум три тижні й, таким чином, не допоможе своїй команді у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

В будь-якому випадку, наставник мерсисайдців Юрген Клопп залишився задоволений висновками лікарів, адже вважає, що "все могло бути значно гірше, адже це суглоб".

Окрім єврокубкового поєдинку Хендерсон не зіграє у чемпіонаті Англії проти Вест Хема (24 лютого), Уотфорда (29 лютого) та Борнмута (7 березня). В команді дуже сподіваються, що їхній капітан встигне відновитися до мерсисайдського дербі – матч з Евертоном відбудеться 16 березня.

Атлетіко обіграв Ліверпуль – чинний переможець ЛЧ серйозно ускладнив собі життя, зазнавши болючої поразки