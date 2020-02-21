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Хендерсон вилетів на тривалий термін – капітан не допоможе Ліверпулю у важливих матчах

16:13 1214 Читать на русском
Хендерсон вилетів на тривалий термін – капітан не допоможе Ліверпулю у важливих матчах
Джордан Хендерсон (в центрі) / ФК Ліверпуль

Півзахисник мерсисайдського клубу Джордан Хендерсон приступив до відновлення після травми.

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон, який зазнав травми у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко, пройшов сьогодні медичне обстеження і отримав остаточний вердикт лікарів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У 29-річного півзахисника діагностовано травму підколінного суглоба. Футболіст збірної Англії пропустить мінімум три тижні й, таким чином, не допоможе своїй команді у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

В будь-якому випадку, наставник мерсисайдців Юрген Клопп залишився задоволений висновками лікарів, адже вважає, що "все могло бути значно гірше, адже це суглоб".

Окрім єврокубкового поєдинку Хендерсон не зіграє у чемпіонаті Англії проти Вест Хема (24 лютого), Уотфорда (29 лютого) та Борнмута (7 березня). В команді дуже сподіваються, що їхній капітан встигне відновитися до мерсисайдського дербі – матч з Евертоном відбудеться 16 березня.

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Теги
Англія Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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