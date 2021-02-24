Капітан "червоних" не зміг дограти матч проти Евертона (0:2) через проблеми з пахом. Сьогодні відбудеться детальне обстеження Хендерсона, повідомляє The Sun.

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Не виключено, що лідеру Ліверпуля знадобиться операція. У найгіршому разі 30-річний хавбек пропустить 12 тижнів, які означатимуть виліт до кінця сезону. Не слід забувати і про Євро-2020, який розпочнеться 11 червня. Якщо відновлення Хендерсона затягнеться, то без важливого гравця залишиться і збірна Англії.

Додамо, що хавбек Ліверпуля провів у поточному сезоні 28 матчів, відзначився одним голом та одним асистом. У лазареті "червоних" з важкими травмами також перебувають ван Дейк і Гомес.

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