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Хендерсон: Радіємо перемозі над Брайтоном, але Клопп не дасть нам думати про чемпіонство

12 січня 22:30 93 Читать на русском
Хендерсон: Радіємо перемозі над Брайтоном, але Клопп не дасть нам думати про чемпіонство
Джордан Хендерсон / Фото: соцмережі

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон прокоментував перемогу своєї команди у матчі 22-го туру АПЛ проти Брайтона.

"Ми чекали такого матчу. Брайтон вдома завжди створює суперникам складності і організовано грає в захисті. Нам було важливо зберігати спокій і захищатися від контратак.

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Ми думали про цей матч як про ще одну можливість заробити три очки. Пенальті був очевидним. Після цього ми захищалися добре. Це дуже важливі три очки.

Фабінью і Вірджил ван Дейк приголомшливо грали і впоралися з дуже хорошим нападником Гленном Мюрреєм. Ми дуже задоволені цією перемогою.

Тренер не дасть нам думати про чемпіонство. Нам потрібно думати про наступний матч. Ми знаємо, наскільки він важливий. У нас є тиждень на підготовку", – цитує Хендерсона ВВС.

Англія22 турАмекс Стедіум (Брайтон)

Брайтон - Ліверпуль: Субота 12 січня 2019

Брайтон
Матч завершено
0 : 1
Ліверпуль
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Теги
Англія Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Ліверпуль Ліверпуль Брайтон - Ліверпуль
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