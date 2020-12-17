Дін Хендерсон вийшов у стартовому складі МЮ на поєдинок проти Шеффілд Юнайтед і йому було достатньо лише 5 хвилин, щоб зганьбитись.

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У простій ситуації воротар манкуніанців втратив м'яч, дозволивши супернику впритул розстріляти пусті ворота. За інформацією ЗМІ, саме чудова гра Діна на тренуваннях змусила Сульшера посадити на лаву запасних основного голкіпера Давіда Де Хеа.

Варто відзначити, що Шеффілд Юнайтед перебуває на останній сходинці АПЛ без перемог у нинішньому сезоні.

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