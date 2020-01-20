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Хендерсон – про перемогу над Манчестер Юнайтед: Ліверпуль повинен залишатись голодним

07:30 420 Читать на русском
Хендерсон – про перемогу над Манчестер Юнайтед: Ліверпуль повинен залишатись голодним
Джордан Хендерсон / Фото ФК Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон емоційно прокоментував зустріч з МЮ (2:0) в рамках 23-го туру АПЛ.

15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

"Це щось особливе. Ліверпуль насолоджується своїм футболом.

Асист Аліссона та черговий крок мерсисайдців до чемпіонства у відеоогляді Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Потрібно і далі залишатися голодними і продовжувати марити чимось більшим", – цитує Хендерсона BBC.

Нагадаємо, перемога над "червоними дияволами" фактично вбила будь-яку інтригу в чемпіонаті Англії, найближчий переслідувач мерсисайдців Манчестер Сіті відстає від лідера на 16 очок.

У нинішньому розіграші АПЛ Ліверпуль переміг у всіх матчах, за виключенням нічиєї з МЮ у першому колі турніру.

Ліверпуль втримав перемогу над Манчестер Юнайтед – все вирішив фірмовий кутовий

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Теги
Англія Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Ліверпуль Ліверпуль Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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