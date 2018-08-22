Хедіра відмовився переходити в ПСЖ та продовжить контракт з Ювентусом

Німецький хавбек Ювентуса Самі Хедіра вирішив продовжити кар'єру у Турині.

Парі Сен-Жермен зробив офіційний запит стосовно трансферу Самі Хедіри, але отримав відмову, повідомляє Tuttosport.

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31-річний німець не захотів продовжувати кар'єру у Парижі попри те, що після приходу Емре Джана з Ліверпуля йому важко буде вибороти місце у стартовому складі.

Крім того повідомляється, що Хедіра незабаром продовжить контракт, який закінчується після сезону 2018/19.

У поточному сезоні Хедіра вже встиг відзначитися у першому турі Серії А.