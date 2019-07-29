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Хедіра прибув у Лондон для підписання контракту з Арсеналом, – ЗМІ

18:14 90 Читать на русском
Хедіра прибув у Лондон для підписання контракту з Арсеналом, – ЗМІ
Самі Хедіра / Фото ФК Ювентус

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра може приміряти футболку канонірів найближчим часом.

Арсенал та Самі Хедіра можуть оголосити про співпрацю, повідомляє France Football.

Хедіра може перебратись в АПЛ

За інформацією джерела, 32-річного німця помітили на на домашньому стадіоні "канонірів" Емірейтс, де Арсенал протистояв Ліону в рамках Emirates Cup (1:2).

Окрім лондонського гранда, в послугах Самі також зацікавлений Вулверхемптон. Ювентус не розраховує на гравця в майбутньому.

В минулому сезоні чемпіонату Італії Хедіра провів лише 10 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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