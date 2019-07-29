Хедіра прибув у Лондон для підписання контракту з Арсеналом, – ЗМІ

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Маліновський – out, Шахов – in: провідне видання Італії оцінило перспективи українців в Серії А
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"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демономОвертайм — 12:00 5883
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"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019Суперкубок України — 11:00 9661
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Динамо – Шахтар: Бурда – найкращий гравець матчу за даними InStat, Мораєс – найгіршийСуперкубок України — 09:16 3386
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Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019Англія — 08:00 2995