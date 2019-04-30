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Хедіра переніс операцію на коліні

06:00 55 Читать на русском
Хедіра переніс операцію на коліні
Самі Хедіра / Фото ФК Ювентус

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра має проблеми з коліном.

В Аугсбурзі 32-річному німецькому хавбеку зробили артроскопію колінного суглоба. Хедіра найближчим часом почне процес реабілітації, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

Хедіра вибув до кінця сезону

Нагадаємо, раніше сам футболіст повідомляв, що нарешті наважився на операцію та планує відновитись до початку наступного сезону. До слова, нещодавно Хедіра переніс операцію на серці.

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Зауважимо, що через травми та проблеми з серцем у поточному сезоні німець зіграв за Ювентус лише 16 матчів в усіх турнірах, де гравець забив 2 голи.

Теги
Самі Хедіра Самі Хедіра Ювентус Ювентус Італія
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