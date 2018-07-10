Хедіра: Не можу дочекатись спільної роботи з Роналду в Ювентусі

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра прокоментував перехід Кріштіану Роналду в Ювентус.
"Ласкаво просимо в Турин, Кріштіану! Було прекрасно виступати з тобою разом в мадридському Реалі, тому не можу дочекатися нової спільної роботи. Сьогодні особливий день для Ювентуса!", – написав Хедіра в своєму Твіттері.
Роналду офіційно перейшов у Ювентус
Відзначимо, Хедіра та Роналду разом грали у складі "вершкових".
Нагадаємо,Кріштіану Роналду покинув Реал та став гравцем Ювентуса. Португалець провів у Мадриді 9 років.
Челсі узгодив з Ювентусом трансфер Ругані