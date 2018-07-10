Хедіра: Не можу дочекатись спільної роботи з Роналду в Ювентусі

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра прокоментував перехід Кріштіану Роналду в Ювентус.

"Ласкаво просимо в Турин, Кріштіану! Було прекрасно виступати з тобою разом в мадридському Реалі, тому не можу дочекатися нової спільної роботи. Сьогодні особливий день для Ювентуса!", – написав Хедіра в своєму Твіттері.

Роналду офіційно перейшов у Ювентус

Відзначимо, Хедіра та Роналду разом грали у складі "вершкових".

Нагадаємо,Кріштіану Роналду покинув Реал та став гравцем Ювентуса. Португалець провів у Мадриді 9 років.

Benvenuto a Torino, Cristiano We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg — Sami Khedira (@SamiKhedira) 10 липня 2018 р.

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