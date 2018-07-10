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Хедіра: Не можу дочекатись спільної роботи з Роналду в Ювентусі

20:30 159 Читать на русском
Хедіра: Не можу дочекатись спільної роботи з Роналду в Ювентусі
Самі Хедіра / Фото: Ювентус

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра прокоментував перехід Кріштіану Роналду в Ювентус.

"Ласкаво просимо в Турин, Кріштіану! Було прекрасно виступати з тобою разом в мадридському Реалі, тому не можу дочекатися нової спільної роботи. Сьогодні особливий день для Ювентуса!", – написав Хедіра в своєму Твіттері.

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Відзначимо, Хедіра та Роналду разом грали у складі "вершкових".

Нагадаємо,Кріштіану Роналду покинув Реал та став гравцем Ювентуса. Португалець провів у Мадриді 9 років.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Самі Хедіра Самі Хедіра
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