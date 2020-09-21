Хедіра може продовжити кар'єру у ПСЖ
22:36 - Читать на русском
ПСЖ має намір безкоштовно підписати Самі Хедіру.
Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра потрапив на радари паризького клубу, повідомляє Get French Football News.
Хедіра вимагає у Ювентуса солідну компенсацію за розрив контракту
ПСЖ приваблює можливість пісдписати 33-річного німця безкоштовно. Юве також не проти попрощатись із Самі, чинний контракт якого розрахований до літа 2021-го, але сам хавбек вимагає компенсацію від туринців за достроковий розрив угоди.
У минулому сезоні Серії А Хедіра провів 12 матчів, в яких відзначився лише одним асистом.
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