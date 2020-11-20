Вест Хем націлився на підписання досвідченого хавбека, стверджує Sportmediaset.

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Хедіра готовий спробувати свої сили в АПЛ. Перехід німця може відбутися вже в зимове трансферне вікно. Раніше він відмовлявся покидати Ювентус, вимагаючи подвійну компенсацію за розірвання угоди. Інтерес до ветерана також проявляє американський Інтер Маямі.

У нинішньому сезоні Самі Хедіра ще не з'являвся на полі. Востаннє він одягав футболку "Старої синьйори" в офіційному поєдинку ще в червні.

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